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Понад 50 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами надійшло до місцевого бюджету Львівщини
|Суспільство | 15-02-2021, 11:17
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня 2021 року до місцевого бюджету надійшло понад 50 млн грн акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на майже 13 млн грн або на 34,5 відс. більше в порівнянні з минулим роком.
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