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У Червонограді взяли під варту підозрюваного у грабежі
|Суспільство | 15-02-2021, 11:19
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Суд задоволив клопотання Червоноградської місцевої прокуратури про обрання 42-річному мешканцю Червонограда, якого підозрюють у грабежі за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у житло, поєднаного із насильством (ч.3 ст.186 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання піл вартою.
Встановлено, що минулого тижня у м. Червоноград було вчинено грабіж: двоє осіб таємно проникли у житло, звідки викрали гроші та цінні речі (зокрема, золоті прикраси та колекційні монети), однак вийти із награбованим їм не вдалося – їх спіймали «на гарячому» власники помешкання. Одного із зловмисників допомогли затримати сусіди, але його спільнику вдалося втекти.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області.
За вказані дії чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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