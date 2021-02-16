У Червонограді взяли під варту підозрюваного у грабежі Суспільство | 15-02-2021, 11:19 0 120







Суд задоволив клопотання Червоноградської місцевої прокуратури про обрання 42-річному мешканцю Червонограда, якого підозрюють у грабежі за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у житло, поєднаного із насильством (ч.3 ст.186 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання піл вартою.



Встановлено, що минулого тижня у м. Червоноград було вчинено грабіж: двоє осіб таємно проникли у житло, звідки викрали гроші та цінні речі (зокрема, золоті прикраси та колекційні монети), однак вийти із награбованим їм не вдалося – їх спіймали «на гарячому» власники помешкання. Одного із зловмисників допомогли затримати сусіди, але його спільнику вдалося втекти.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області.



За вказані дії чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури