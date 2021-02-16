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Сигаретний вікенд
|Суспільство | 15-02-2021, 11:49
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Упродовж останніх вихідних працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили три спроби незаконного переміщення тютюнових виробів. Вилучено майже 1200 пачок сигарет.
Цигарки знаходили у вантажівці, автобусі та легковому автомобілі. Так 670 пачок сигарет працівники митниці виявили у ящиках для інструментів вантажного автомобіля під керуванням громадянина Польщі, 179 пачок приховав українець, водій рейсового автобуса, у панелі приладів, ще 240 пачок сигарет містились у конструктивних порожнинах автомобіля Хонда Легенд, яким керував громадянин Польщі.
В усіх випадках стосовно громадян складено протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети вилучено. Справи скерують до суду.
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