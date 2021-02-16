Європейська бізнес асоціації і податківці – новий діалог Суспільство | 15-02-2021, 11:53 0 118

З ініціативи в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Ірини Короткової 10 лютого у Львові відбулась зустріч податківців з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).

Зокрема, у розмові взяв участь голова Координаційної ради Західноукраїнського офісу Асоціації Маркіян Мальський, а також керівник Західноукраїнського офісу Мар'яна Луцишин.

Насамперед Ірина Короткова наголосила на тому, що спілкування у форматі «очі в очі» - це незамінна складова, коли йдеться про побудову прозорих і довірливих стосунків між бізнесом і податковою службою.

Ірина Короткова розповіла, що з 1 січня цього року, у рамках реформи органів податкової служби розпочали роботу п’ять міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків - Центральне, Східне, Західне, Південне та Північне з центрами обслуговування відповідно у містах Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

«Західне міжрегіональному управління я очолила у грудні минулого року. Зрозуміло, що за такий короткий час неможливо реалізувати усе задумане, але кадрова політика та податковий менеджмент, повірте, уже зазнали кардинальних змін. І бізнес це швидко відчує. Незмінним залишається одне – висока кваліфікація, якої я вимагаю, і партнерське ставлення до чесного бізнесу, - поінформувала Ірина Короткова

Вона додала, що за кожним великим платником податків закріплений індивідуальний консультант-координатора.

Своєю чергою Маркіян Мальський від імені Асоціації, яка представляє інтереси підприємств західної України, наголосив на потребі виробити спільний алгоритм дій податкової і бізнесу, а також на тому, що слід налагодити ефективну комунікацію, аби без зволікань і крайнощів «розшивати» конфліктні моменти.

Як наслідок сторони домовились регулярно проводити онлайн-зустрічі із зацікавленими членами Асоціації, а також - залучати податківців до роботи податкового комітету Асоціації - для надання роз'яснень.

«Дякуємо пані Ірині за ініціативу щодо зустрічі! Сподіваємось на плідну співпрацю та подальший конструктивний діалог!», - сказав на завершення Маркіян Мальський.

«Формування високої податкової культури та якісної системи обслуговування платників на принципах верховенства права та спільної поваги - головна теза реформи податкової служби. І у цій справі ми сподіваємось на позитивну взаємодію з Європейською бізнес асоціацією», - підбила підсумок Ірина Короткова.

Зустріч пройшла із дотриманням норм карантину.

