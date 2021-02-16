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КОНТРАБАНДА – ЦЕ ПРОТИЗАКОННА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ЗАВДАЄ ШКОДИ ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТУ ТА ІМІДЖУ УКРАЇНИ

Суспільство | 15-02-2021, 12:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    


«Необхідно встановити більш сувору відповідальність за спроби контрабанди товарів. Як тільки хтось почне отримувати реальні строки, порушники швидко замисляться чи варто ризикувати свободою заради грошей», - зазначає Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.
Відміна кримінальної відповідальності за контрабанду товарів призвела до значного її зростання, а окремих груп товарів – особливо. Держприкордонслужба ефективно захищає український кордон від контрабанди: тільки минулого року прикордонники завадили переміщенню 12 мільйонів пачок тютюнових виробів та близько 50 000 літрів горілчаних виробів.
Сергій Дейнеко відмітив, що криміналізація статей за такі дії, особливо коли вони чиняться у значних чи великих розмірах, суттєво зменшить кількість охочих займатися незаконним промислом.
«Адміністративна відповідальність не відлякує порушників займатися незаконними оборудками. До того ж нелегальне переміщення товарів через державний кордон України призводить до негативного економічного аспекту, зменшення надходжень до Державного бюджету і, окрім цього, шкодить іміджу нашій країні», - наголосив очільник прикордонного відомства.
Незаконне переміщення сигарет на українському кордоні – найчастіше правопорушення, до якого наше законодавство одне з найлояльніших. Штраф, в еквіваленті до 300 $ не є дієвим інструментом покарання для злочинців.
У розвинутих країнах із потужною економікою та високим рівнем законослухняності часто є жорсткі законодавчі важелі впливу на контрабандистів. Кримінальна відповідальність за контрабанду є, зокрема, в Австрії, Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Італії, Литви, Латвії, Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Іспанії, Фінляндії.
До прикладу у Великій Британії контрабанда товарів розглядається як небезпечний злочин. Правопорушнику загрожує тюремне ув’язнення до 7 років. В Ірландії середній розмір штрафу за контрабанду тютюнових виробів становить 2 830 доларів США та позбавлення волі до 5 років. А в Польщі – якщо таке порушення неодноразове і при цьому особа є громадянином Польщі, то на неї чекає вилучення та анулювання паспорта, у якому стоїть віза на виїзд з ЄС.
В Україні ж організатори каналів тютюнової контрабанди почуваються безкарними. Злочинність еволюціонує та нахабніє – використовує потужну техніку, пілотовану та безпілотну авіацію, засоби спостереження, намагається впливати на контролюючі органи і зупинити цей процес може криміналізація товарної контрабанди, особливо підакцизної групи.
#КонтрабандаЦеНеЗаробіток
#stop_contraband
#відповідати_тобі
#ДПСУ
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