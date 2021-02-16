Понад 463 млн грн задекларовано підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи Суспільство | 15-02-2021, 13:14 0 191



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області протягом січня 2021 року фізичними особами – підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи подано понад 43 тис декларацій та задекларовано до сплати єдиного податку в сумі понад 463 млн гривень.









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