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За втручання прокуратури територіальній громаді Львова повернуть фтизіопульмонологічні приміщення вартістю понад 5,5 млн грн
|Суспільство | 15-02-2021, 14:06
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Господарський суд м.Києва задоволив позов Львівської обласної прокуратури щодо визнання недійсними свідоцтва на право власності на нерухомість загальною площею 447,6 кв. м та вартістю понад 5,5 млн грн.
Прокуратурою встановлено, що приміщення закладу охорони здоров’я на вул.Лемківській вибуло з комунальної власності міста незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення його з власності територіальної громади.
Відтак, суд погодився з принциповою позицією прокуратури, визнав недійсними свідоцтво та скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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