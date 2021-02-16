За втручання прокуратури територіальній громаді Львова повернуть фтизіопульмонологічні приміщення вартістю понад 5,5 млн грн Суспільство | 15-02-2021, 14:06 0 133



Господарський суд м.Києва задоволив позов Львівської обласної прокуратури щодо визнання недійсними свідоцтва на право власності на нерухомість загальною площею 447,6 кв. м та вартістю понад 5,5 млн грн.



Прокуратурою встановлено, що приміщення закладу охорони здоров’я на вул.Лемківській вибуло з комунальної власності міста незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення його з власності територіальної громади.



Відтак, суд погодився з принциповою позицією прокуратури, визнав недійсними свідоцтво та скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури