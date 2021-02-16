Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до державного бюджету : Суспільство | 15-02-2021, 16:15 0 152



«За січень 2021 року збір податків до Державного бюджету України склав майже 1,2 мільярда гривень, що на 160 млн. грн. більше у порівнянні з минулим роком.



Збір ПДВ склав 0,7 млрд. грн., ПДФО – 0,23 млрд. грн.



До Держбюджету поступило 70 млн. грн. військового збору, 160 млн. грн. рентних платежів.



Рентні платежі зросли у 2,5 рази у порівнянні з січнем минулого року.



Надходження єдиного соціального внеску склали 1.04 млрд. грн. (+55 млн. грн.)»