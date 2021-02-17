У Луганську вибухнув газопровід – росЗМІ Суспільство | 16-02-2021, 09:01 0 125 У ніч на 16 лютого на газорозподільному вузлі на околиці Луганська (район Мала Вергунка) стався вибух, за попередніми даними – загиблих та постраждалих немає.



Джерело: "РІА Новости" з посиланням на пресслужбу так званого "МНС ЛНР", "Луганський інформаційний центр"



Деталі: Вибух стався приблизно о 23:05. Що його спричинило – поки невідомо.



На місці вибуху розгорнули оперативний штаб. Район події оточили "правоохоронці ЛНР".



Близько 1:20 пожежу ліквідували.



Повідомлялося, що висота полум'я сягала 20 метрів.