На стендап-концерті між депутатом Київради та коміком сталася бійка Суспільство | 16-02-2021, 09:02 0 111 Під час стендап-концерту між депутатом Київради від партії "Голос" Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею сталась бійка. Останній каже, що обранцю не сподобались нецензурні слова у виступі іншого автора.



Джерело: стендапер Влад Капиця у facebook, київський осередок партії "Голос" у facebook



Деталі: Подія сталася у залі кінотеатру "Братислава". За словами Капиці, ще перед початком концерту адміністратор попередила його, що серед глядачів буде "важлива людина". Невдовзі після початку виступу стендапера Дмитра Поліщука, Капиця побачив, що якийсь чоловік в залі почав жваво рухатись. За цим послідували крики із вимогою зупинити виступ Поліщука. За словами коміка, депутата Богатова не влаштували нецензурні слова, які звучали під час стендапу.



Розмова із Капицею закінчилась тим, що депутат вдарив його по обличчю, внаслідок чого у коміка з рук вилетів телефон, яким він знімав відео. Хоча частину він встиг записати. Наступного удару коміку вдалось уникнути. Поліція, яка приїхала на виклик, допомогла вивести депутата із залу, а концерт продовжився.



За словами Капиці, бійка для нього закінчилась синцем, подряпинами та зламаними окулярами.



У коментарях депутат заявив, що запропонував принести вибачення особисто постраждалому, додавши, що був не готовий до такого жанру. Водночас, Богатов каже, що окрім матюків, зі сцени звучали образи на адресу залу "Братислава".



У партії "Голос" вже відреагували на інцидент. Там заявили, що така поведінка "неприпустима" та засудили дії та висловлювання Богатова. На найближчих зборах у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації планують дати оцінку діям свого депутата, про що обіцяють повідомити окремо.