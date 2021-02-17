Обмеження руху через сніг діють у чотирьох областях Суспільство | 16-02-2021, 09:46 0 107 Станом на 22:00 годину у Івано-Франківський, Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях продовжують діяти обмеження руху для вантажівок.



Джерело: ДСНС



Деталі: Зокрема, йдеться про великоваговий та великогабаритний автотранспорт.



Так, у Волинській області неприбраний сніг заважає руху на таких дорогах: Маюничі-Шклинь, Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Нововолинськ-Локачі та Бубнів-Радович.



На Івано-франківщині обмеження діють на шляху Татарів-Камянець-Подільський. Щодо Львівщини, то там мова йде лише автодороги місцевого значення.



За добу рятувальники змогли витягти із снігових заметів більше 100 транспортних засобів.



Нагадаємо:



У вівторок, 16 лютого, в Україні буде без істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.