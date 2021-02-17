|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Вперше із жовтня у світі виявили менше 300 тисяч хворих на COVID-19
|Суспільство | 16-02-2021, 09:49
| 0 110
|
|Станом на 16 лютого у світі виявили близько 262 943 нових випадків COVID-19, найбільше – у США, Бразилії та Росії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: У США виявили 52 785 нових випадків, у Бразилії - 32 197, у Росії - 14 207 (зауважимо: усі ці країни входять до десятки країн з найбільшою кількістю населення).
Крім того, 11 942 нових випадків – в Іспанії, 9 765 – у Великій Британії, 9 139 – в Індії.
Померли від COVID-19 - 6 573 людини.
Загалом від хвороби померли 2,4 млн людей, однак вилікувалися - 84,3 млн. Активних випадків у світі майже 23 млн.
Нагадаємо: Зокрема в Україні 14 лютого діагностували COVID-19 у 2 332 осіб. У лікарні поклали 1 145 хворих, померли 62 пацієнти, одужали 2 478 осіб.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна...
|17-02-2021, 02:10
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів :...
|16-02-2021, 16:33
| >>>
|Шановні представники ЗМІ та громадськості!...
|16-02-2021, 15:06
| >>>
|Майже 6 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів...
|16-02-2021, 13:37
| >>>
|ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА, ГРЕЙДЕРА, ЕКСКАВАТОРНИКА, ТРАКТОРИСТА ТА ВОДІЯ КРАНІВНИКА...
|16-02-2021, 13:37
| >>>
|Зміни щодо застосування штрафних санкцій по ПДВ...
|16-02-2021, 12:14
| >>>
|КОАТУУ у звітності з екологічного податку...
|16-02-2021, 12:13
| >>>
|