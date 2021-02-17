Вперше із жовтня у світі виявили менше 300 тисяч хворих на COVID-19 Суспільство | 16-02-2021, 09:49 0 110 Станом на 16 лютого у світі виявили близько 262 943 нових випадків COVID-19, найбільше – у США, Бразилії та Росії.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: У США виявили 52 785 нових випадків, у Бразилії - 32 197, у Росії - 14 207 (зауважимо: усі ці країни входять до десятки країн з найбільшою кількістю населення).



Крім того, 11 942 нових випадків – в Іспанії, 9 765 – у Великій Британії, 9 139 – в Індії.



Померли від COVID-19 - 6 573 людини.



Загалом від хвороби померли 2,4 млн людей, однак вилікувалися - 84,3 млн. Активних випадків у світі майже 23 млн.





Нагадаємо: Зокрема в Україні 14 лютого діагностували COVID-19 у 2 332 осіб. У лікарні поклали 1 145 хворих, померли 62 пацієнти, одужали 2 478 осіб.