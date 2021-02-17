Списання боргу є підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави (Закон України № 1072) Суспільство | 16-02-2021, 10:22 0 103

Львівський відділ організації роботи організаційно – розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області наголошує, що Законом України від 04.12.2020 № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (далі – Закон № 1072) підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено новим п. 24, відповідно до якого контролюючий орган здійснює списання без подання заяви платником податків податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн (включно), що за даними інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.

На списані відповідно до п. 24 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ суми не застосовуються штрафні санкції, не нараховується пеня, передбачені ПКУ, за період з дати набрання чинності Законом № 1072 і до дати списання включно.

Списання податкового боргу згідно з п. 24 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ є підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів.

На підставі наданої контролюючим органом інформації про списані суми податкового боргу підлягають закінченню відкриті державною виконавчою службою виконавчі провадження та припиняються заходи примусового виконання рішень щодо стягнення податкового боргу з платників податків, яким здійснюється списання сум податкового боргу відповідно до п. 24 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».

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Податок на прибуток!

Львівський відділ організації роботи організаційно – розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області доводить до відома, що Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зокрема, підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу (далі – ПКУ) доповнено новим п. 54.

Так, згідно з п. 54 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму доходу у вигляді, зокрема, отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України від 04 грудня 2020 року № 1071-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1071) та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Одноразова компенсація суб’єктам господарювання – одноразова виплата держави суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (абзац третій п. 2 ст. 1 Закону № 1071).



Деклараційна кампанія 2021

Львівський відділ організації роботи організаційно – розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що триває Деклараційна кампанія 2021.

Нормами п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, що платник податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника ПДФО за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6

ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником ПДФО на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником ПДФО витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).

Нормами ПКУ визначено, що право на податкову знижку за витратами, понесеними у звітному (податковому) році на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, виникає у платника податків, у якого сплата фактично підтверджена відповідними розрахунковими документами (квитанції, касові ордери, чеки тощо), в яких зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, яка звертається за податковою знижкою, та копією договору, що ідентифікує заклад освіти – надавача послуг і здобувача освіти – отримувача послуг (його законного представника).



Закон України № 592



Львівський відділ організації роботи організаційно – розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.

Норми встановлені пунктами. 4 та 5 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464)

Законом України від 13 травня 2020 року № 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників», який набрав чинності 01.01.2021, внесено зміни до Закону № 2464, зокрема, ст. 4 Закону № 2464 доповнено частиною 6.

Так, згідно з частиною 6 ст. 4 Закону № 2464 особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини 1 ст. 4 Закону № 2464, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

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Актуальні питання щодо сплати ЄСВ платниками податків!

Про актуальні питання щодо сплати ЄСВ, які найчастіше цікавлять платників податків, в інтерв’ю розповів заступник начальника Львівської ДПІ Юрій Павелко.

Оскільки ФОП-сумісник має право не сплачувати ЄСВ за себе в ті місяці, у яких за нього сплачений ЄСВ не менше мінімального роботодавцем по основному місцю роботи, чи потрібно якимись документами доводити факт сплати роботодавцем за відповідні місяці ЄСВ?

Відповідно до статті 20 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) податковим органам метою перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески. Таким чином, ФОП або особи, які провадять незалежну професійну діяльність не повинні повідомляти про факт сплати за них ЄСВ роботодавцем.



Як відображати у звітності ФОПа місяці, за які ЄСВ не сплачений ФОПом за себе, бо сплачений роботодавцем за основним місцем роботи, щоб ці місяці не були зараховані ФОПу в недоїмку по ЄСВ?

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону № 2464 платники єдиного внеску зобов’язані подавати звітність про нарахування ЄСВ в розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника ЄСВ у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України.

Враховуючи зазначене та норми частини шостої статті 4 Закону № 2464, такі платники у паперовому варіанті звітності проставляють прочерки за місяці, за які роботодавцем сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску (в електронному варіанті звітності поля залишаються не заповненими).



Чи передбачені механізми звірки інформації по сплаті ЄСВ ФОПом і роботодавцем у разі виникнення непорозумінь щодо сплати ЄСВ за певні місяці?

З 01 січня 2021 року такий механізм визначено статтею 20 Закону № 2464. Об’єм інформації, терміни та порядок її отримання затверджується окремими протоколами на підставі порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.



Чи необхідно сплачувати суму заборгованості зі сплати єдиного внеску у разі наявності надміру сплачених сум з цього внеску?

Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок до контролюючого органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску.

Норми встановлені п. 1 частини 2 ст. 6 Закону № 2464.

У разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених ст. 25 Закону № 2464.

Частиною 13 ст. 9 Закону № 2464 передбачено, що суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.



Львівською ДПІ у січні 2021 року було надано 1 929 адміністративних послуг

У січні 2021 року працівниками Львівської державної податкової інспекції надано 1 929 адміністративних послуг, в тому числі Центром обслуговування платників - 1 296 адміністративних послуг, в електронній формі - 633. Платники податків звертались за отриманням таких адміністративних послуг:

- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 910;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 102;

- реєстрація реєстратора розрахункових операцій – за січень 2021 року - 259, в тому числі Центром обслуговування платників – 60 адміністративних послуг, в електронній формі - 199;

- реєстрація книги обліку розрахункових операцій – за січень 2021 року - 478, в тому числі Центром обслуговування платників - 222 адміністративних послуг, в електронній формі - 256;

- реєстрація розрахункових книжок – за січень 2021 року - 178, в тому числі Центром обслуговування платників - 0 адміністративних послуг, в електронній формі - 178 .

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Нагадуємо, що надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернень в Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області відбувається з врахуванням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Прийом платників у ЦОП м. Львова здійснюється за попереднім записом за номерами телефонів, розміщеними за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/okremi-storinki/informatsiya--scho-oprilyudnyuetsya-rozporya/413238.html



На підтримку армії з початку року платниками податків Львівської міської ТГ перераховано до Державного бюджету понад 40 млн. грн військового збору

Протягом січня 2021 року платники податків Львівської міської ТГ сплатили до Державного бюджету України 40 516,3 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування. Ставка військового збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування.



Понад 466 млн грн надійшло до загального фонду державного бюджету від платників податків Львівської міської ТГ у січні 2021 року

Платниками м. Львова у січні 2021 року перераховано до загального фонду державного бюджету 466 861,2 тис грн, в тому числі податку на прибуток –5 046,8 тис грн та податку на додану вартість – 457 887,7 тис гривень.



До місцевого бюджету Львівської міської ТГ у січні 2021 року платниками податків сплачено більше 592 млн грн місцевих податків і зборів

У січні 2021 року від платників податків Львівської міської ТГ до місцевого бюджету надійшло 592 411,5 тис грн., а саме:

- податок на доходи фізичних осіб – 346 963,1 тис грн,

збору за місця для паркування транспортних засобів – 801,1 тис грн,

туристичного збору – 39,9 тис грн

податку на нерухоме майно – 32 695,4 тис грн,

єдиного податку – 135 525,6 тис грн,

транспортного податку – 742,6 тис гривень.



Понад 346 млн грн податку на доходи фізичних осіб надійшло до місцевого бюджету від платників Львівської міської ТГ у січні 2021 року

За січень 2021 року суб’єкти господарювання, які перебувають на податковому обліку Львівської міської ТГ, сплатили до місцевого бюджету 346 963,1 тис грн. податку на доходи фізичних осіб.



У січні 2021 року платники податків Львівської міської ТГ перерахували понад

34 мільйони гривень плати за землю

У січні 2021 року землекористувачі, які перебувають на обліку у місті Львові, спрямували до місцевого бюджету 34 082,9 тис грн плати за землю, з них сплачено юридичними особами 32 358,4 тис грн., фізичними – 1 724,4 тис гривень.

Нагадуємо, що плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок сплачується власниками земельних ділянок та земельних паїв (часток), а орендна плата - землекористувачами - орендарями за земельні ділянки державної і комунальної власності.



Власники легкових автомобілів у 2021 році сплатили

майже 800 тис грн транспортного податку

У січні 2021 року платниками транспортного податку поповнено скарбницю Львівської міської ТГ на суму 742,6 тис гривень, з них юридичними особами сплачено 613,2 тис грн , фізичними -129,4 тис гривень.

Нагадуємо, що власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року зобов’язані сплачувати транспортний податок.

Вартість авто визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Враховуючи, що з 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6000 грн – об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 2 250 000 грн.

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком (їх марка, модель та рік випуску), розміщуються на сайті Мінекономіки щороку до 1 лютого звітного року. Переглянути Перелік можна за посиланням: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і подають до контролюючого органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію (з розбивкою річної суми рівними частками поквартально) не пізніше 20 лютого цього ж року.

Сплачувати транспортний податок юридична особа зобов’язана авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Для зручності платників ДПС запроваджено низку електронних сервісів, зокрема щодо можливості сплати майнових податків скориставшись Електронним кабінетом платника при наявності електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), який можна отримати у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Вхід до Електронного кабінету платники податків можуть здійснити за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС (tax.gov.ua).



Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу до Зведеного бюджету України у січні 2021року надійшло понад 1,6 млн гривень

У січні 2021 року завдяки заходам, що були вжиті працівниками Львівського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом, забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі 1 637,0 тис грн, в тому числі до Державного бюджету – 971,8 тис грн., до місцевого бюджету – 665,2 тис гривень. В рахунок погашення податкового боргу з ЄСВ до бюджету надійшло 1557,9 тис.гривень.

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