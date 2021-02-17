|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Основні витрати, які передбачають одержання податкової знижки
|Суспільство | 16-02-2021, 11:39
| 0 95
|
Головне управління Державної податкової служби у Львівській області нагадує, що з початку 2021 року стартувала Деклараційна кампанія.
До основних витрат, які декларуються громадянами з метою отримання податкової знижки належать:
- частина суми процентів за користування іпотечним кредитом;
- сума коштів сплачених закладам освіти за навчання;
- оплата послуг усиновлення дітей;
- сума орендної плати для внутрішньопереміщених осіб;
- сплата видатків на будівництво чи придбання доступного житла;
- сума коштів сплачених за переобладнання автомобіля на газ
- страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя.
Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021/
Підписуйтесь на канали інформування ДПС:
https://www.facebook.com/tax.lviv)
https://www.facebook.com/TaxUkraine)
https://t.me/tax_gov_ua
Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»: https://t.me/infoTAXbot
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна...
|17-02-2021, 02:10
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів :...
|16-02-2021, 16:33
| >>>
|Шановні представники ЗМІ та громадськості!...
|16-02-2021, 15:06
| >>>
|Майже 6 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів...
|16-02-2021, 13:37
| >>>
|ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА, ГРЕЙДЕРА, ЕКСКАВАТОРНИКА, ТРАКТОРИСТА ТА ВОДІЯ КРАНІВНИКА...
|16-02-2021, 13:37
| >>>
|Зміни щодо застосування штрафних санкцій по ПДВ...
|16-02-2021, 12:14
| >>>
|КОАТУУ у звітності з екологічного податку...
|16-02-2021, 12:13
| >>>
|