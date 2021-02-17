Основні витрати, які передбачають одержання податкової знижки Суспільство | 16-02-2021, 11:39 0 95

Головне управління Державної податкової служби у Львівській області нагадує, що з початку 2021 року стартувала Деклараційна кампанія.



До основних витрат, які декларуються громадянами з метою отримання податкової знижки належать:



- частина суми процентів за користування іпотечним кредитом;



- сума коштів сплачених закладам освіти за навчання;



- оплата послуг усиновлення дітей;



- сума орендної плати для внутрішньопереміщених осіб;



- сплата видатків на будівництво чи придбання доступного житла;



- сума коштів сплачених за переобладнання автомобіля на газ



- страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя.









Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021/









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