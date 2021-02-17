З окупованої Луганщини намагалися за хабар перемістити 800 клинків фехтувальних рапір Суспільство | 16-02-2021, 11:40 0 164



Аби безперешкодно перемістити через лінію розмежування заборонений товар, українець запропонував прикордоннику 10 тис. грн неправомірної вигоди.



Відтак хабародавець має кримінальну справу та значно більші за його хабар фінансові витрати.



Сьогодні під час реалізації матеріалів кримінального провадження за ст. 369 ККУ, розпочатого за повідомленням співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по Луганському прикордонному загону, у КПВВ «Станиця Луганська» затримали 40-річного громадянина України.



Чоловік намагався перемістити з тимчасово окупованої частини Луганщини 800 клинків фехтувальних рапір. За сприяння в переміщенні цього товару українець запропонував прикордоннику 10 тис. грн неправомірної винагороди, оскільки такий спортивний товар заборонено до переміщення через лінію розмежування.



Спецоперацію з викриття проводила спільна міжвідомча група зі співробітників ВВВБ по Луганському загону, Національної поліції, під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.



Окрім неприємностей, пов’язаних із порушенням кримінального кодексу, на громадянина очікують ще й фінансові, оскільки вартість фехтувального інвентарю попередньо оцінено в понад 300 тисяч гривень.



Тривають слідчі дії.