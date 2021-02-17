З 6 до 16 лютого у місті випало 216% місячної норми опадів Суспільство | 16-02-2021, 11:43 0 109 За даними гідрометцентру, з 6 до 16 лютого у Львові випало 216% місячної норми опадів, а відтак висота снігового покриву на сьогоднішній ранок склала 38 см. Відтак, у місті продовжує діяти штаб по боротьбі з наслідками негоди, а комунальники цілодобово працюють, аби очистити місто від снігу.



«Згідно з інформацією гідрометцентру, в період з 20.00 год. 6 лютого до 8.00 год. 16 лютого випало 92,7 мм опадів у вигляді снігу, що становить 216% місячної норми опадів лютого. Висота покриву на ранок 16 лютого у Львові становить 38 см.



В міській раді працює штаб щодо санітарного прибирання міста, який щоденно моніторить ситуацію в місті і о 17.00 год. відбувається засідання штабу, на якому підбиваємо підсумки за день та плануємо прибирання у подальшому.



Сьогодні працювало 155 одиниць техніки. Використано 366 м3 піскосуміші та 22 тонни технічної солі та реагенту. Працювало 1572 двірники.



Вночі вивозили сніг Галицький, Франківський, Залізничний, Шевченківський, Личаківський райони, очищали вузькі тротуари, зупинки, вивезли 1796 м3 снігу. Снігоприбиральна техніка працює цілодобово.



Двірники постійно прибирають зупинки, прибордюрну частину пішохідних переходів та тротуари.



Було залучено додатково 61 одиницю техніки, яку надають підприємства, супермаркети, будівельні компанії, ринки, приватні підприємства.



421 особа залучена до прибирання — суб'єкти підприємницької діяльності та вищі навчальні заклади, мешканці будинків також залучаються працівниками органів місцевого самоврядування всіх рівнів.



Проблем з виїздом транспорту не було. На лінію виїхало 102 трамваї та тролейбуси (89%), 231 автобус АТП № 1 (90%), і 142 автобуси приватних перевізників (62%).



Не проведено вивіз сміття:



Галицький район — 2 контейнерних майданчики (3,2%).



Залізничний район — 23 контейнерних майданчики (19,6%).



Личаківський район — 7 контейнерних майданчиків (7,7%).



Сихівський район — 23 контейнерних майданчики (19,6%).



Станом на сьогодні списано з балансу комунальних підприємств 82,53% будинків. У Львові є понад 1500 будинків ОСББ; 92 будинки обслуговуються приватними управляючими компаніями; 434 будинки на самоуправлінні; 5500 — на обслуговуванні комунальних управляючих компаній; 1200 будинків не визначилися із формою правління.



Сьогодні вдень для прибирання міста задіяно 157 одиниць техніки, у тому числі додаткова та 23 ручні мотоблоки.



Прибираємо магістральні та при можливості внутріквартальні проїзди, райони вивозять сніг", — повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ.

