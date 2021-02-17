ПДВ: з 1 березня податкові накладні/розрахунки коригування реєструємо за новою формою Суспільство | 16-02-2021, 11:44 0 104

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що у зв’язку з опублікуванням 2 лютого 2021 року («Офіційний вісник України» №8) наказу Міністерства фінансів України № 734 « Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», починаючи з 1 березня 2021 року (з 01 числа місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування) податкові накладні та розрахунки коригування складаються виключно за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України вiд 31.12.2015 № 1307 з урахуванням змiн, внесених наказом № 734.

Зокрема, податкову накладну та розрахунок коригування доповнено новим реквізитом «код», в якому зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);

3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються вiд прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган i мають відмітку у паспорті).

При цьому рядок «код» у ПН та/або PK заповнюється виключно в разі заповнення рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН та/або РК.

Тож, починаючи з 01.03.2021, в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно ПН та/або РК, складені за новими формами, а ПH та/або РК, складені за старими формами, які були чинними до 01.03.2021, до реєстрації в ЄРПН не прийматимуться.

Якщо після 01.03.2021 виникнуть підстави для складання PK до ПН, складеної за формою, чинною до 01.03.2021, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, тo такий PK необхідно скласти за новою формою (у редакції наказу №734). При цьому в рядку «код» такого PK слід проставити код ознаки «1», «2», «3» або «4» залежно вiд ознаки джерела податкового номера відповідно дo реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача).

