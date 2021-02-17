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КОАТУУ у звітності з екологічного податку

Суспільство | 16-02-2021, 12:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє про особливості заповнення звітності з екологічного податку, у зв’язку з оновленням довідника місцевих бюджетів на базі змінених кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (далі - КОАТУУ).
Оновлений довідник, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.12.20 №756 «Про внесення змін до довідника місцевих бюджетів» (далі - Наказ), а реквізити казначейських рахунків для громад розміщено на офіційних сайтах територіальних органів ДПС.
Проаналізуємо особливості заповнення КОАТУУ в податковій декларації з екологічного податку, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку» (далі - Декларація № 715):
у рядку 7 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» Декларації №715 зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;
у рядку 3.1 рядка 3 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем обліку платника» додатків 1 - 3 до Декларації №715 зазначається код КОАТТУ територіальної громади, визначений у Розпорядженнях та Наказі, у якій платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;
у рядку 3.2 рядка 2 «Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцем розташування джерела забруднення» додатків 1 - 3 до Декларації №715 зазначається код КОАТУУ за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, здійснення скидів у водні об’єкти, розміщення відходів відповідно.
Звертаємо увагу на те, що зазначатися має код органу самоврядування, а не територіально-адміністративної одиниці (населеного пункту), який є адміністративним центром новоствореної територіальної громади.


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