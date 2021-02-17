Зміни щодо застосування штрафних санкцій по ПДВ Суспільство | 16-02-2021, 12:14 0 110

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що з 01 січня 2021 року набрали чинності зміни, внесені Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ, до статті 124 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та запроваджено нову концепцію визначення відповідальності платників податків, яка передбачає проведення аналізу наявності умислу та вини платника податків при проведені сплати узгодженої суми податкового зобов’язання.

Звертаємо увагу, що змінено відсоток штрафних санкцій, які застосовуються до платника у разі не сплати узгодженої суми грошового зобов'язання (крім грошового зобов'язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, а також пені).

Так, п. 124.1 ст. 124 ПКУ визначено, що при порушенні правил сплати платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 5 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Якщо зарахування коштів з електронного рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в оплату узгодженої суми грошового зобов'язання, визначеного в уточнюючому розрахунку до податкової декларації, здійснюється на наступний операційний (банківський) день, штрафи, визначені у п. 124.1 ст. 124 ПКУ, не застосовуються.

Звертаємо увагу, що у разі встановлення що діяння, щодо порушення термінів сплати, вчинені умисно, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання (п. 124.2 ст. 124 ПКУ).

Порушення вчинені повторно протягом 1095 календарних днів або які призвели до прострочення сплати грошового зобов'язання на строк більше 90 календарних днів, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання (п. 124.3 ст. 124 ПКУ).

Згідно з п. 124.4 ст. 124 ПКУ за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України від 05 квітня 2001 року № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з вини банку, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, установи - учасника платіжної системи, такий банк/орган сплачує штрафи в розмірах, встановлених п. 124.1 ст. 124 ПКУ.

Якщо платник податків не згоден з висновками акту перевірки він або його представник, мають право протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акту перевірки подати заперечення та додаткові документи, що підтверджують відсутність вини, наявність пом’якшуючих обставин, що дають можливість вважати, що правила сплати податків порушено не умисно.



