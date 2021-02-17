ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА, ГРЕЙДЕРА, ЕКСКАВАТОРНИКА, ТРАКТОРИСТА ТА ВОДІЯ КРАНІВНИКА Суспільство | 16-02-2021, 13:37 0 101







Захист державного кордону України є невід’ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки. Однією із складових забезпечення захисту державного кордону є його інженерно-технічне облаштування.



Щороку прикордонники Мукачівського загону здійснюють комплекс заходів спрямованих на облаштування та утримання державного кордону: будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік тощо. До проведення таких робіт залучаються робочі групи зі спеціальним обладнанням та технікою.



На сьогоднішній день для здійснення робіт на сучасній механізованій техніці Мукачівський прикордонний загін потребує старшого машиніста бульдозера, машиніста грейдера, екскаваторника, тракториста та водія кранівника.



Отож запрошуємо до співпраці на умовах військової служби за контрактом у місті Мукачево, фахівців із правами відповідної категорії.



На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, Заробітна плата військовослужбовців, які укладають перший контракт складає від 10 тисяч гривень. При підписанні першого контракту виплачується грошова допомога у розмірі 20 тисяч гривень. Крім того, раз на рік військовослужбовцям надаються 2 окремі грошові виплати на вирішення соціально-побутових потреб та на оздоровлення.



Також, персоналу надається обов’язкова, щорічна, оплачувана відпустка від 30 діб та більше.



Зауважимо, що Держприкоржонслужба цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою!



Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0965885843, 0666896132 або звернутись за адресою: місто Мукачево, вулиця Недецеї 45.