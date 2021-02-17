Майже 6 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів Суспільство | 16-02-2021, 13:37 0 148



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня 2021 року до місцевого бюджету надійшло по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, майже 6 млн грн, що на 0,25 млн грн або на 4,7 відс більше в порівнянні з минулим роком.



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