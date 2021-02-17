Шановні представники ЗМІ та громадськості! Суспільство | 16-02-2021, 15:06 0 133



Головне управління ДПС у Львівській області запрошує Вас на пресконференцію начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігоря Комендата за підсумками роботи Головного управління ДПС у Львівській області за 2020 рік та про план роботи на 2021 рік. Проведення пресконференції планується на наступному тижні з використанням комунікаційного програмного забезпечення (ZOOM).









Просимо Вас, у разі бажання прийняти участь у заході, надіслати електронну адресу на яку буде надіслано посилання для підключення до пресконференції, а також запитання, які Вас цікавлять.













Зазначену інформацію просимо надати до 12.00 год. 17.02.2021 року на e-mail: lv.presscenter@tax.gov.ua.





