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Шановні представники ЗМІ та громадськості!
|Суспільство | 16-02-2021, 15:06
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Головне управління ДПС у Львівській області запрошує Вас на пресконференцію начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігоря Комендата за підсумками роботи Головного управління ДПС у Львівській області за 2020 рік та про план роботи на 2021 рік. Проведення пресконференції планується на наступному тижні з використанням комунікаційного програмного забезпечення (ZOOM).
Просимо Вас, у разі бажання прийняти участь у заході, надіслати електронну адресу на яку буде надіслано посилання для підключення до пресконференції, а також запитання, які Вас цікавлять.
Зазначену інформацію просимо надати до 12.00 год. 17.02.2021 року на e-mail: lv.presscenter@tax.gov.ua.
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