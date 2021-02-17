|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів :
|Суспільство | 16-02-2021, 16:33
| 0 149
|
«Місцеві бюджети Львівщини за січень 2021 року поповнилися на 1,16 млрд грн, що на 80 млн грн більше, ніж за січень минулого року. Це +7,2 відсотка.
По податку на доходи фізичних осіб надходження склали 0,7 млрд грн, приріст у порівнянні з минулим роком +56 млн гривень.
Поступлення по податку на нерухоме майно зросли на 10 відсотків і склали 50 млн гривень.
Платники єдиного податку у січні сплатили 240 млн грн – це плюс 4,7 млн у порівнянні з минулим роком.»
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна...
|17-02-2021, 02:10
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів :...
|16-02-2021, 16:33
| >>>
|Шановні представники ЗМІ та громадськості!...
|16-02-2021, 15:06
| >>>
|Майже 6 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за ліцензії підакцизних товарів...
|16-02-2021, 13:37
| >>>
|ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА, ГРЕЙДЕРА, ЕКСКАВАТОРНИКА, ТРАКТОРИСТА ТА ВОДІЯ КРАНІВНИКА...
|16-02-2021, 13:37
| >>>
|Зміни щодо застосування штрафних санкцій по ПДВ...
|16-02-2021, 12:14
| >>>
|КОАТУУ у звітності з екологічного податку...
|16-02-2021, 12:13
| >>>
|