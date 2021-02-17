Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про надходження податків до місцевих бюджетів : Суспільство | 16-02-2021, 16:33 0 149





«Місцеві бюджети Львівщини за січень 2021 року поповнилися на 1,16 млрд грн, що на 80 млн грн більше, ніж за січень минулого року. Це +7,2 відсотка.



По податку на доходи фізичних осіб надходження склали 0,7 млрд грн, приріст у порівнянні з минулим роком +56 млн гривень.



Поступлення по податку на нерухоме майно зросли на 10 відсотків і склали 50 млн гривень.



Платники єдиного податку у січні сплатили 240 млн грн – це плюс 4,7 млн у порівнянні з минулим роком.»