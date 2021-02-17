На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна Суспільство | 17-02-2021, 02:10 0 73 У вівторок ввечері на італійському острові Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.



Джерело: Volcano Discovery



Деталі: Викинуті в повітря хмари попелу і диму призвели до того, що аеропорт Катанії призупинив прийом і відправку авіарейсів.



Інформація про постраждалих наразі не надходила.



Що передувало: Попередній раз Етна вивергався 14 грудня, тоді потоки лави з його жерла вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.



Довідка: Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається.



Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.