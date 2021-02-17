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На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна
|Суспільство | 17-02-2021, 02:10
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|У вівторок ввечері на італійському острові Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.
Джерело: Volcano Discovery
Деталі: Викинуті в повітря хмари попелу і диму призвели до того, що аеропорт Катанії призупинив прийом і відправку авіарейсів.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Що передувало: Попередній раз Етна вивергався 14 грудня, тоді потоки лави з його жерла вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.
Довідка: Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається.
Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.
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