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(Не) перемир'я: окупанти ведуть обстріли з гранатометів. Українські війська відповідають вогнем у відповідь

Суспільство | 17-02-2021, 07:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 112 112    
Дослівно: "Протягом минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
(Не) перемир'я: окупанти ведуть обстріли з гранатометів. Українські війська відповідають вогнем у відповідь
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки. Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.
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