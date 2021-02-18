Житель Самбора отримав вирок за крадіжки електроінструментів Суспільство | 17-02-2021, 09:14 0 143



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 26-річного раніше неодноразово судимого мешканця Самбора, якого обвинувачували у крадіжках (ч.З ст.15, ч.З ст.185 та ч.З ст.185 КК України).



Встановлено, що у період лютий – квітень минулого року чоловік скоїв 4 крадіжки електроінструментів та інших речей з гаражів жителів Самбора. Загальна сума заподіяної шкоди склала понад 15 тис грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської місцевої прокуратури, визнав самбірчанина винним та призначив покарання – 6 років позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури