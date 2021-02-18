РФ доставила на МКС "армовану накладку з клейовим з'єднанням", щоб заклеїти тріщину в станції Суспільство | 17-02-2021, 09:23 0 122 Російський космічний одноразовий вантажний корабель "Прогрес МС-16", який 15 лютого був запущений з космодрому в Казахстані, крім продуктів і наукового обладнання доставив на МКС "армовану накладку з клейовим з'єднанням", якою спробують на час заклеїти тріщину в російському сегменті станції.



Джерело: Роскосмос



Деталі: О 8:26 за київським часом корабель пристикувався до Міжнародної космічної станції. На його борту 2500 кілограм вантажу для російських членів екіпажу станції, в тому числі 600 кг палива, 420 літрів питної води, харчування для космонавтів, у яких закінчилася їжа і які деякий час використовували набори їжі від NASA.



Серед вантажів також 40 кілограмів азоту для компенсації витоку повітря з російського модуля "Звезда", а також близько 1400 кг обладнання і матеріалів. Вантажний корабель РФ також доставив на МКС "набір армуючих накладок з клейовим з'єднанням", які використають для герметизації тріщини російського сегменту станції.



Як раніше повідомляли в Роскосмосі "накладки з клейовим з'єднанням" це лише тимчасовий захід для мінімізації втрати повітря. Керівник польоту російського сегменту МКС Володимир Соловйов в січні заявив: "Поки ми знайшли одну (тріщину - ред) і під підозрою у нас ще одне місце, де є якась негерметичність. Ми повинні привезти на вантажному кораблі дуже потужний мікроскоп, за допомогою якого повинні це місце дослідити. Є впевненість з приводу однієї невеликої тріщинки. Що стосується інших місць, тут треба ще попрацювати, позайматися, подосліджувати".



Довідка: Вперше про витік на МКС стало відомо з трансляції NASA в грудні минулого року.