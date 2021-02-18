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Через потужне виверження вулкану Етна зупинили роботу аеропорту Катанії
|Суспільство | 17-02-2021, 09:24
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|Через посилення активності вулкану Етна на італійському острові Сицилія найбільший аеропорт на півдні Італії призупинив роботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA.
Активне виверження почалося з південно-східного кратера, з викидом потужної хмари попелу, що поширюється на південь, та потоку лави.
Підвищену активність вулкану Національний інститут геофізики та вулканології зафіксував ще у вівторок 16 лютого, невдовзі почалось безпосередньо виверження.
Хмара попелу настільки густа, що найближчі до вулкану села вкрило кількома сантиметрами попелу.
Фото: ANSA
Команда аеропорту Катанії, найбільшого аеропорту на півдні країни, вирішила призупинити його роботу через активність вулкану.
Стовп диму та попелу над кратером сягає висоти понад 1 км, що разом з поганою видимістю створює ризики для безпеки польотів.
Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.
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