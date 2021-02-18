Через потужне виверження вулкану Етна зупинили роботу аеропорту Катанії Суспільство | 17-02-2021, 09:24 0 130 Через посилення активності вулкану Етна на італійському острові Сицилія найбільший аеропорт на півдні Італії призупинив роботу.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA.



Активне виверження почалося з південно-східного кратера, з викидом потужної хмари попелу, що поширюється на південь, та потоку лави.



Підвищену активність вулкану Національний інститут геофізики та вулканології зафіксував ще у вівторок 16 лютого, невдовзі почалось безпосередньо виверження.





Хмара попелу настільки густа, що найближчі до вулкану села вкрило кількома сантиметрами попелу.





Фото: ANSA

Команда аеропорту Катанії, найбільшого аеропорту на півдні країни, вирішила призупинити його роботу через активність вулкану.



Стовп диму та попелу над кратером сягає висоти понад 1 км, що разом з поганою видимістю створює ризики для безпеки польотів.



Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.