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Мобільні бригади тренують перед стартом щеплень вакцинами Pfizer і AstraZeneca
|Суспільство | 17-02-2021, 09:26
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|В Україні проходять практичні навчання мобільних бригад для імунізації проти COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: 15 лютого у Києві розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19. Перший – онлайн-тренінги, деякі з членів мобільних бригад вже пройшли.
Тренінги організовує Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні та проводить спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ.
До кінця тижня практичні навчання пройдуть мінімум по 2 мобільні бригаді з кожної області.
Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації від COVID-19 по всій Україні, щойно доставлять вакцину, пояснює МОЗ.
Під час навчання медпрацівники отримають актуальну інформацію щодо вакцинації:
рекомендації щодо консультування до і після вакцинації,
як вводити вакцину – правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо),
як розраховувати потреби у вакцині та ін’єкційних матеріалах,
як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали,
надання екстреної невідкладної допомоги у разі необхідності.
Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер, реєстратора та водія.
Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.
Відповідно до дорожньої карти на всіх етапах вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні буде створено близько 600 мобільних бригад.
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