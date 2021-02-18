Мобільні бригади тренують перед стартом щеплень вакцинами Pfizer і AstraZeneca Суспільство | 17-02-2021, 09:26 0 112 В Україні проходять практичні навчання мобільних бригад для імунізації проти COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.



Джерело: Міністерство охорони здоров'я



Деталі: 15 лютого у Києві розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19. Перший – онлайн-тренінги, деякі з членів мобільних бригад вже пройшли.



Тренінги організовує Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні та проводить спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ.



До кінця тижня практичні навчання пройдуть мінімум по 2 мобільні бригаді з кожної області.



Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації від COVID-19 по всій Україні, щойно доставлять вакцину, пояснює МОЗ.



Під час навчання медпрацівники отримають актуальну інформацію щодо вакцинації:



рекомендації щодо консультування до і після вакцинації,

як вводити вакцину – правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо),

як розраховувати потреби у вакцині та ін’єкційних матеріалах,

як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали,

надання екстреної невідкладної допомоги у разі необхідності.

Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер, реєстратора та водія.



Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.



Відповідно до дорожньої карти на всіх етапах вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні буде створено близько 600 мобільних бригад.