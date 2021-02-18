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Підприємці - спрощенці, які мають право не застосовувати РРО, на вимогу покупця зобов’язані надати чек
|Суспільство | 17-02-2021, 10:38
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Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу підприємців - спрощенців, які мають право не застосовувати РРО, на обов’язок надавати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену Законом України від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів».
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