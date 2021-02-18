Митний аудит - дієва форма митного контролю Суспільство | 17-02-2021, 10:43 0 164



У січні 2021 року працівники підрозділу митного аудиту Галицької митниці Держмитслужби провели шість документальних перевірок платників податків щодо дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Контрольні заходи здійснювали на підставі відповідей від компетентних органів іноземних держав стосовно автентичності документів, наданих платниками податків під час митного оформлення товарів. За результатами перевірок щодо недостовірності декларування митної вартості та неправомірного отримання пільг платниками податків зі сплати митних платежів під час ввезення товарів на митну територію України донарахування грошових зобов’язань становили понад 1 млн грн.

Загалом у 2020 ріці проведено 118 перевірок. Донараховано грошових зобов'язань на загальну суму 5, 6 млн грн.

