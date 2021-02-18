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Шість років тому на блокпосту Балу загинув В’ячеслав Семенов – командир групи прикордонників Могилів-Подільської оперативно-бойової комендатури.
|Суспільство | 17-02-2021, 13:57
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Осколок від пострілу російського танка пробив задню пластину бронежилета В’ячеслава Семенова та пройшов під праву лопатку. Побратими занесли командира в бліндаж ще живим. Помер В’ячеслав на руках колег.
Прикордонники разом з побратимами зі 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ опинилися в горнилі ворожої атаки. Їх стійкість та героїзм дозволили Українському війську уникнути «котла» на зразок Іловайська та вийти з оточеного Дебальцевого.
Тоді Росія та її посіпаки, як зазвичай, діяли обманом та підступом. Вони погодилися на перемир’я, яке мало початися з 15 лютого 2015 року. Імітуючи відведення сил ворог здійснив перегрупування, кинувши усі свої сили на Дебальцеве.
…Коли українські військові відходили з позицій в районі блокпоста Балу, бронемашину з тілом Семенова підбили. Згодом довелося вести тривалі переговори, щоб повернути тіло героя на контрольовану українською владою територію.
В’ячеслав Семенов став першим прикордонником, героєм російсько-української війни, якому присвоєне звання Герой України. Його ім’я присвоїли Могилів-Подільському прикордонному загону.
Для нас – це командир, який до останнього залишався з підлеглими, підтримував, організовував та опікувався ними. Воїн, який після поранення відмовився від евакуації та залишився на вістрі протистояння. Офіцер, який був зразком вірності своєму народові. Герой України, який має залишатися у пам’яті народу, бути прикладом для захисників Батьківщини сьогодні та у майбутньому.
Продюсерський центр
For POST, The International Producer Center за підтримки
ДержКіно України зняв про ті події фільм «Перехрестя Балу», який охочі можуть знайти та переглянути у мережі Інтернет. Слава Україні! Героям слава!
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