|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 20 млн грн податковими органами області погашено податкового боргу живими коштами
|Суспільство | 17-02-2021, 14:45
| 0 99
|
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, станом на 01.02.2021 сума податкового боргу до Зведеного бюджету склала майже 3 079 млн гривень.
З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:
- описано майна в податкову заставу на суму майже 369 млн гривень;
- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків майже 14 млн гривень.
В результаті цих та інших заходів протягом січня 2021 року погашення податкового боргу живими коштами склало понад 20 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
Підписуйтесь на канали інформування ДПС:
https://www.facebook.com/tax.lviv)
https://www.facebook.com/TaxUkraine)
https://t.me/tax_gov_ua
Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»: https://t.me/infoTAXbot
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ПЕРЕПРАВЛЯВ НЕЛЕГАЛІВ...
|17-02-2021, 19:11
| >>>
|Реформування інституту відповідальності платників податків: удосконалено форму податкового повідомлення – рішення...
|17-02-2021, 19:10
| >>>
|Акцизний податок: декларуємо сигарили та ТВЕНи, які нещодавно поповнили список підакцизних товарів...
|17-02-2021, 18:51
| >>>
|«Хабар» за невиявлення контрафактної продукції Apple: затримано одного з керівників Держпродспоживслужби...
|17-02-2021, 18:36
| >>>
|Розкрадання організованою групою деревини на понад 2,6 млн грн: справу скерували до суду...
|17-02-2021, 18:35
| >>>
|Понад 20 млн грн податковими органами області погашено податкового боргу живими коштами...
|17-02-2021, 14:45
| >>>
|Шість років тому на блокпосту Балу загинув В’ячеслав Семенов – командир групи прикордонників Могилів-Подільської оперативно-бойової комендатури....
|17-02-2021, 13:57
| >>>
|