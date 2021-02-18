Понад 20 млн грн податковими органами області погашено податкового боргу живими коштами Суспільство | 17-02-2021, 14:45 0 99



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, станом на 01.02.2021 сума податкового боргу до Зведеного бюджету склала майже 3 079 млн гривень.



З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму майже 369 млн гривень;



- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків майже 14 млн гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня 2021 року погашення податкового боргу живими коштами склало понад 20 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).









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