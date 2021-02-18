Розкрадання організованою групою деревини на понад 2,6 млн грн: справу скерували до суду Суспільство | 17-02-2021, 18:35 0 96



Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 7 службових осіб одного з державних підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, яких обвинувачують у систематичному розкраданні деревини, вчиненому у складі організованої групи (ч.3 ст.28 – ч.4 ст.246, ч.1, 3 ст.365 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=288018&fp=20), керівник лісництва, залучивши помічника лісничого, двох майстрів лісу та ще трьох лісників, організував схему систематичного розкрадання деревини.



Встановлено, що у період з березня по жовтень 2020 року учасники організованої групи здійснили 11 незаконних порубок дерев різних порід (в тому числі дуб, граб, сосна, вільха та липа) без наявності дозволів на здійснення рубок у загальній кількості понад 290 одиниць. У подальшому фігуранти реалізовували продукцію суб`єктам підприємницької діяльності регіону, а ті, у свою чергу, на підконтрольних їм пилорамах здійснювали їх переробку.



У ході слідчих дій вилучено та арештовано дві вантажівки марки «ЗІЛ 131» та УРАЛ, завантажені деревиною породи сосна та осика, викрадений ліс-кругляк породи дуб в загальній кількості 50 кубів, чорнові записи із відомостями щодо кількості, сорту, кубомаси отриманої деревини та суми грошових коштів, отриманих від її реалізації.



Загальна сума завданих державі збитків склала понад 2,6 млн грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР розташованого у м. Львові, оперативний супровід - УСР у Львівській області ДСР НП України.



Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим, - до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури