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«Хабар» за невиявлення контрафактної продукції Apple: затримано одного з керівників Держпродспоживслужби
|Суспільство | 17-02-2021, 18:36
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури під час отримання неправомірної вигоди викрито заступника начальника управління – начальницю одного з відділів Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області (ч.3 ст. 368 КК України).
Встановлено, що чиновниця впровадила незаконний механізм вимагання від місцевого підприємця неправомірної вигоди, натомість обіцяла не складати акти виявлення несертифікованої продукції, а саме – аксесуарів до мобільних пристроїв Apple. Жінку затримано у порядку ст.208 КПК України під час отримання 8 тис грн. Предмет неправомірної вигоди вилучено.
Наразі тривають обшуки у автомобілі, за місцем роботи та проживання фігурантки.
Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватись питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській області та слідчими СУ ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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