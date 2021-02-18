Акцизний податок: декларуємо сигарили та ТВЕНи, які нещодавно поповнили список підакцизних товарів...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 18/02/2021 Янукович через адвоката нагадав про своє існування на роковини розстрілів на Майдані...>> Facebook вводить санкції через вимогу Австралії платити за новини...>> Через пандемію Байден поки буде проводити всі міжнародні зустрічі онлайн...>> НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ПЕРЕПРАВЛЯВ НЕЛЕГАЛІВ...>> Реформування інституту відповідальності платників податків: удосконалено форму податкового повідомлення – рішення...>> У лютому зафіксовано 72 год простоїв електротранспорту через незаконне паркування...>> Завтра 9 будинків у Залізничному районі будуть без водопостачання...>> У Lviv Open Lab стартував набір на дискусійний клуб...>> В мережі опублікували другий ролик проєкту «Школа прав людини»...>> Зараз вивчають технічну можливість транспортування хворих з Івано-Франківська до Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік відкрив вогонь в лікарні у США: є жертви...
10-02-2021, 07:50  >>> 
У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який в нетверезому стані заподіяв тяжких тілесних ушкоджень жінці...
03-02-2021, 18:05  >>> 
Вбивство матері 3-х дітей у Франківському районі: підозрюваного взяли під варту...
15-01-2021, 10:23  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID в Україні: 4 286 нових випадків, 2 330 госпіталізацій за добу...
17-02-2021, 09:22  >>> 
В світі різко зменшилась кількість активних випадків коронавірусу...
17-02-2021, 02:09  >>> 
Велика Британія знайшла черговий штам коронавірусу...
16-02-2021, 09:53  >>> 

Акцизний податок: декларуємо сигарили та ТВЕНи, які нещодавно поповнили список підакцизних товарів

Суспільство | 17-02-2021, 18:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Міністерство фінансів України наказом від 08.12.2020 №  747 "Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку" (далі – Наказ № 747) затвердило зміни до декларації акцизного податку та Порядку її заповнення.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
До визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій, чинні до такого визначення.
Платники акцизного податку, визначені ст. 212 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс), вперше подаватимуть декларацію акцизного податку за зміненою формою за березень не пізніше 20 квітня.
До набрання чинності нової форми декларації акцизного податку у редакції Наказу № 747 платники акцизного податку можуть декларувати податкові зобов’язання наступним чином:
Нагадуємо, що з 01 січня 2021 року до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну включені сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну, які виділені в окремий код 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД.
Платник податків у разі необхідності, може подати доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації (п. 46.4 ст. 46 Кодексу).
Зазначене доповнення до декларації акцизного податку (далі - Декларація) подається у додатку 10 до декларації (наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, із змінами).
Отже, платники акцизного податку за звітні періоди січень і лютий розрахунок суми акцизного податку з сигарил (код 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД) можуть подавати у додатку 10 до Декларації за наступною формою додаток 1. 
Визначена таким чином сума податкового зобов’язання з сигарил відображається у розділі Б Декларації за відповідною операцією згідно з порядком, затвердженим наказом № 14, в чинній редакції.
Розрахунок акцизного податку для операцій з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) при їх ввезенні на митну територію України або реалізації виробником товарів вироблених в Україні з 01 січня 2021 року здійснюється платниками податку за аналогічно наведеним вище порядком та тотожним додатком 1, із перенесенням суми податку у розділ Б Декларації за відповідними операціями згідно з порядком, затвердженим наказом № 14, в чинній редакції.
Декларування інших операцій, зокрема стосовно реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів за пільговою ставкою акцизного податку, до набрання чинності форми нового додатка 14 до декларації (наказ № 747), мають право використати вищевказаний порядок та рекомендований додаток 2.
Платники податку з пального, визначені п.п. 212.1.16 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (які використовують як пальне товари, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу), у разі виникнення об’єкта оподаткування подають до контролюючих органів Декларацію розділ В та додаток 1 до неї. Звертаємо увагу, що зазначені платники Декларацію подають лише у разі виникнення об’єкта оподаткування або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу (п. 49.2 ст. 49 Кодексу).
Аналогічні роз’яснення та форми надані листом ДПС України від 11.02.2021 № 3836/7/99-00-21-03-03-07.

   Новини по темі: Суспільство
НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ПЕРЕПРАВЛЯВ НЕЛЕГАЛІВ...
17-02-2021, 19:11  >>> 
Реформування інституту відповідальності платників податків: удосконалено форму податкового повідомлення – рішення...
17-02-2021, 19:10  >>> 
Акцизний податок: декларуємо сигарили та ТВЕНи, які нещодавно поповнили список підакцизних товарів...
17-02-2021, 18:51  >>> 
«Хабар» за невиявлення контрафактної продукції Apple: затримано одного з керівників Держпродспоживслужби...
17-02-2021, 18:36  >>> 
Розкрадання організованою групою деревини на понад 2,6 млн грн: справу скерували до суду...
17-02-2021, 18:35  >>> 
Понад 20 млн грн податковими органами області погашено податкового боргу живими коштами...
17-02-2021, 14:45  >>> 
Шість років тому на блокпосту Балу загинув В’ячеслав Семенов – командир групи прикордонників Могилів-Подільської оперативно-бойової комендатури....
17-02-2021, 13:57  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: підозра Шарію, збільшення штрафів за водіння напідпитку...
17-02-2021, 09:19  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: президентські рейтинги, підірваний бойовик...
16-02-2021, 10:09  >>> 
Внесено зміни до бюджету Львівської МТГ на 2021 рік...
12-02-2021, 15:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Янукович через адвоката нагадав про своє існування на роковини розстрілів на Майдані...
18-02-2021, 02:32  >>> 
Через пандемію Байден поки буде проводити всі міжнародні зустрічі онлайн...
18-02-2021, 02:30  >>> 
Вночі окупанти прийшли з обшуками до кримських татар...
17-02-2021, 07:43  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Facebook вводить санкції через вимогу Австралії платити за новини...
18-02-2021, 02:31  >>> 
Експорт у 2020 році...
16-02-2021, 12:13  >>> 
Космічний апарат першої арабської місії на Марс надіслав на Землю фото Червоної планети...
15-02-2021, 01:48  >>> 
   СуспільствоСуспільство
НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ПЕРЕПРАВЛЯВ НЕЛЕГАЛІВ...
17-02-2021, 19:11  >>> 
Реформування інституту відповідальності платників податків: удосконалено форму податкового повідомлення – рішення...
17-02-2021, 19:10  >>> 
Акцизний податок: декларуємо сигарили та ТВЕНи, які нещодавно поповнили список підакцизних товарів...
17-02-2021, 18:51  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
02:32 Янукович через адвоката нагадав про своє існування на роковини розстрілів на Майдані
02:31 Facebook вводить санкції через вимогу Австралії платити за новини
02:30 Через пандемію Байден поки буде проводити всі міжнародні зустрічі онлайн
19:11 НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ПЕРЕПРАВЛЯВ НЕЛЕГАЛІВ
19:10 Реформування інституту відповідальності платників податків: удосконалено форму податкового повідомлення – рішення
19:08 У лютому зафіксовано 72 год простоїв електротранспорту через незаконне паркування
19:00 Завтра 9 будинків у Залізничному районі будуть без водопостачання
18:58 У Lviv Open Lab стартував набір на дискусійний клуб
18:58 В мережі опублікували другий ролик проєкту «Школа прав людини»
18:57 Зараз вивчають технічну можливість транспортування хворих з Івано-Франківська до Львова

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования