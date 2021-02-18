Акцизний податок: декларуємо сигарили та ТВЕНи, які нещодавно поповнили список підакцизних товарів Суспільство | 17-02-2021, 18:51 0 81

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Міністерство фінансів України наказом від 08.12.2020 № 747 "Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку" (далі – Наказ № 747) затвердило зміни до декларації акцизного податку та Порядку її заповнення.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

До визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій, чинні до такого визначення.

Платники акцизного податку, визначені ст. 212 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс), вперше подаватимуть декларацію акцизного податку за зміненою формою за березень не пізніше 20 квітня.

До набрання чинності нової форми декларації акцизного податку у редакції Наказу № 747 платники акцизного податку можуть декларувати податкові зобов’язання наступним чином:

Нагадуємо, що з 01 січня 2021 року до тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну включені сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну, які виділені в окремий код 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Платник податків у разі необхідності, може подати доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації (п. 46.4 ст. 46 Кодексу).

Зазначене доповнення до декларації акцизного податку (далі - Декларація) подається у додатку 10 до декларації (наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, із змінами).

Отже, платники акцизного податку за звітні періоди січень і лютий розрахунок суми акцизного податку з сигарил (код 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД) можуть подавати у додатку 10 до Декларації за наступною формою додаток 1.

Визначена таким чином сума податкового зобов’язання з сигарил відображається у розділі Б Декларації за відповідною операцією згідно з порядком, затвердженим наказом № 14, в чинній редакції.

Розрахунок акцизного податку для операцій з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) при їх ввезенні на митну територію України або реалізації виробником товарів вироблених в Україні з 01 січня 2021 року здійснюється платниками податку за аналогічно наведеним вище порядком та тотожним додатком 1, із перенесенням суми податку у розділ Б Декларації за відповідними операціями згідно з порядком, затвердженим наказом № 14, в чинній редакції.

Декларування інших операцій, зокрема стосовно реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів за пільговою ставкою акцизного податку, до набрання чинності форми нового додатка 14 до декларації (наказ № 747), мають право використати вищевказаний порядок та рекомендований додаток 2.

Платники податку з пального, визначені п.п. 212.1.16 п. 212.1 ст. 212 Кодексу (які використовують як пальне товари, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу), у разі виникнення об’єкта оподаткування подають до контролюючих органів Декларацію розділ В та додаток 1 до неї. Звертаємо увагу, що зазначені платники Декларацію подають лише у разі виникнення об’єкта оподаткування або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу (п. 49.2 ст. 49 Кодексу).

Аналогічні роз’яснення та форми надані листом ДПС України від 11.02.2021 № 3836/7/99-00-21-03-03-07.



