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НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНЦЯ, ЯКИЙ ПЕРЕПРАВЛЯВ НЕЛЕГАЛІВ
|Суспільство | 17-02-2021, 19:11
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У результаті заходів, проведених оперативниками Львівського прикордонного загону, було засуджено громадянина України, який здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Так, 4 лютого цього року в рамках проведення заходів з протидії нелегальній міграції, військовослужбовцями Львівського прикордонного загону було виявлено та затримано двох громадян Палестини, які в обхід пункту пропуску намагалися дістатися до ПОЛЬЩІ, а також громадянина України, який їх супроводжував до державного кордону. Як це було – ЗА ПИСИЛАННЯМ https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-torsus-bachit-skriz-na-kordoni-zatrimano-nelegaliv-/. ЗА даним фактом, було зареєстровано кримінальне провадження щодо вчинення злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».
У результаті проведення слідчих дій було встановлено, що сприяв незаконному переправленю іноземців до ПОЛЬЩІ 49-річний громадянин України, мешканець Київської області, який був затриманий разом з ними
По завершенню досудового розслідування матеріали було скеровано до Червоноградського міського суду Львівської області, який визнав громадянина України винним у вчиненні вищевказаного злочину та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком терміном 1 рік 6 місяців.
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