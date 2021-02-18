|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти чотири рази стріляли на Донбасі, ЗСУ відповідали
|Суспільство | 18-02-2021, 08:56
| 0 100
|
|Протягом доби 17 лютого російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед наших воїнів немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки.
Поблизу Славного противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного.
Неподалік Шумів окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.
18 лютого порушень режиму припинення вогню поки не зафіксовано.
|
|