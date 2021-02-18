Окупанти чотири рази стріляли на Донбасі, ЗСУ відповідали Суспільство | 18-02-2021, 08:56 0 100 Протягом доби 17 лютого російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат серед наших воїнів немає.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки.



Поблизу Славного противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного.



Неподалік Шумів окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.



На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.



18 лютого порушень режиму припинення вогню поки не зафіксовано.