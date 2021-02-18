Чи потрібно подавати звіт з ЄСВ за оновленою формою, якщо вже направили за попередньою? Суспільство | 18-02-2021, 09:08 0 81

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, нагадує, що з 01 січня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 05.11.2020 № 670 «Про затвердження зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Наказ № 670).

Звертаємо увагу, що до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Тож звітність за новими формами, відповідно до Наказу № 670 подається платниками єдиного внеску, починаючи з 01.02.2021.

Разом з тим, відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб (далі - Реєстри).

У разі подання платником Звіту за формою, що передувала формі затвердженій Наказом № 670 та, якщо такий Звіт пройшов усі контролі при завантаженні до Реєстрів, у такого платника не виникає обов’язку перездавати Звіт за формою оновленою відповідно до Наказу № 670.

Детально у листі ДПС України від 04.02.2021 № 3178/7/99-00-04-03-01

