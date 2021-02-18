Кампанія декларування: інформація для громадян, які отримували доходи за кордоном Суспільство | 18-02-2021, 10:59 0 74 Кампанія декларування: інформація



для громадян, які отримували доходи за кордоном



Головне управління Державної податкової служби у Львівській області, нагадує, якщо громадяни отримували «іноземні» доходи у 2020 році, вони мають задекларувати їх до 1 травня 2021 року, тобто подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до органів ДПС за своїм місцем реєстрації. Зазначені доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. Задекларовану суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору платники мають сплатити до 1 серпня 2020 року.









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https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/453304.html