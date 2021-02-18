Чи потрібно подавати звіт з ЄСВ за оновленою формою, якщо вже направили за попередньою?

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 18/02/2021 У ЛКП «Зелене місто» розповіли про проекти, які планують реалізовувати у 2021 році...>> У Львові цьогоріч хочуть провести першу дитячу трансплантацію на базі лікарні на вул. Орлика...>> В міській дитячій лікарні Львова буде сучасна реанімація, нейроонкологія та трансплантологія...>> Лікаря-анестезіолога судитимуть за смерть породіллі...>> ЧОТИРИЛАПИЙ ПОМІЧНИК ПРИКОРДОННИКІВ «ВИНЮХАВ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА...>> Дві мобільні бригади Львова пройдуть тренування перед початком щеплень...>> Працівники Галицької митниці викрили оборудку з деревиною...>> Зривав сережки з жінок похилого віку: обласна прокуратура домоглася справедливого покарання для грабіжника...>> Через паркування у невстановлених місцях анульовано 24 перепустки на в'їзд у центральну частину міста...>> Зі школярами проведуть профілактичні бесіди про їхню безпеку...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік відкрив вогонь в лікарні у США: є жертви...
10-02-2021, 07:50  >>> 
У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який в нетверезому стані заподіяв тяжких тілесних ушкоджень жінці...
03-02-2021, 18:05  >>> 
Вбивство матері 3-х дітей у Франківському районі: підозрюваного взяли під варту...
15-01-2021, 10:23  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Різко зросла кількість нових випадків COVID в Україні, одужань менше...
18-02-2021, 08:59  >>> 
Чехія, Британія та РФ виявили майже однакову кількість випадків COVID-19...
18-02-2021, 07:41  >>> 
Степанов обіцяє вакцину AstraZeneca до кінця тижня...
18-02-2021, 07:39  >>> 

Чи потрібно подавати звіт з ЄСВ за оновленою формою, якщо вже направили за попередньою?

Суспільство | 18-02-2021, 11:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, нагадує, що з 01 січня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 05.11.2020 № 670 «Про затвердження зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Наказ № 670).
Звертаємо увагу, що до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Тож звітність за новими формами, відповідно до Наказу № 670 подається платниками єдиного внеску, починаючи з 01.02.2021.
Разом з тим, відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених цим Порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб (далі - Реєстри).
У разі подання платником Звіту за формою, що передувала формі затвердженій Наказом № 670 та, якщо такий Звіт пройшов усі контролі при завантаженні до Реєстрів, у такого платника не виникає обов’язку перездавати Звіт за формою оновленою відповідно до Наказу № 670.
Детально у листі ДПС України від 04.02.2021 № 3178/7/99-00-04-03-01
   Новини по темі: Суспільство
Лікаря-анестезіолога судитимуть за смерть породіллі...
18-02-2021, 17:38  >>> 
ЧОТИРИЛАПИЙ ПОМІЧНИК ПРИКОРДОННИКІВ «ВИНЮХАВ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА...
18-02-2021, 17:38  >>> 
Працівники Галицької митниці викрили оборудку з деревиною...
18-02-2021, 15:40  >>> 
Зривав сережки з жінок похилого віку: обласна прокуратура домоглася справедливого покарання для грабіжника...
18-02-2021, 15:34  >>> 
Нова група авіаторів-прикордонників розпочала навчання з французькими інструкторами...
18-02-2021, 14:48  >>> 
«Метадону» на понад 100 тис грн: у Львові судитимуть наркоторговців...
18-02-2021, 12:02  >>> 
Протягом січня 868 ліцензій видано платникам податків на торгівлю підакцизними товарами...
18-02-2021, 12:01  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні міста Іспанії пережили ніч насильства через ув’язненого репера...
18-02-2021, 09:03  >>> 
Головні новини середи і ночі: повернення до адаптивного карантину, гучні заяви Путіна...
18-02-2021, 08:58  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: підозра Шарію, збільшення штрафів за водіння напідпитку...
17-02-2021, 09:19  >>> 
   ПолітикаПолітика
Депутати обласної ради затвердили фінансову підтримку людей, які опинилися в складних життєвих обставинах...
18-02-2021, 14:53  >>> 
Нацгвардійці залишатимуться у Вашингтоні через ризики заворушень...
18-02-2021, 07:42  >>> 
Янукович через адвоката нагадав про своє існування на роковини розстрілів на Майдані...
18-02-2021, 02:32  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Facebook вводить санкції через вимогу Австралії платити за новини...
18-02-2021, 02:31  >>> 
Експорт у 2020 році...
16-02-2021, 12:13  >>> 
Космічний апарат першої арабської місії на Марс надіслав на Землю фото Червоної планети...
15-02-2021, 01:48  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Лікаря-анестезіолога судитимуть за смерть породіллі...
18-02-2021, 17:38  >>> 
ЧОТИРИЛАПИЙ ПОМІЧНИК ПРИКОРДОННИКІВ «ВИНЮХАВ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА...
18-02-2021, 17:38  >>> 
Працівники Галицької митниці викрили оборудку з деревиною...
18-02-2021, 15:40  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:28 У ЛКП «Зелене місто» розповіли про проекти, які планують реалізовувати у 2021 році
18:27 У Львові цьогоріч хочуть провести першу дитячу трансплантацію на базі лікарні на вул. Орлика
18:26 В міській дитячій лікарні Львова буде сучасна реанімація, нейроонкологія та трансплантологія
17:38 Лікаря-анестезіолога судитимуть за смерть породіллі
17:38 ЧОТИРИЛАПИЙ ПОМІЧНИК ПРИКОРДОННИКІВ «ВИНЮХАВ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА
15:41 Дві мобільні бригади Львова пройдуть тренування перед початком щеплень
15:40 Працівники Галицької митниці викрили оборудку з деревиною
15:34 Зривав сережки з жінок похилого віку: обласна прокуратура домоглася справедливого покарання для грабіжника
15:32 Через паркування у невстановлених місцях анульовано 24 перепустки на в'їзд у центральну частину міста
15:28 Зі школярами проведуть профілактичні бесіди про їхню безпеку

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования