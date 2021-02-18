УКРАЇНКУ, ЯКУ РОЗШУКУВАЛИ ЗА ТРЬОМА СТАТТЯМИ ККУ, ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ Суспільство | 18-02-2021, 12:01 0 84



Правопорушницю, яка поверталася із Польщі, затримали учора у пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівського загону.

Під час заходів прикордонного контролю стосовно неї відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. Тому охоронці кордону відразу затримали 43-річну громадянку України та передали співробітникам поліції.

Як з’ясувалося, громадянку України у місті Львові розшукували за підозрою у вчинені нею низки злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 ККУ «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 27 ККУ «Види співучасників» та ч. 2 ст. 366 ККУ «Службове підроблення»