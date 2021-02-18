Протягом січня 868 ліцензій видано платникам податків на торгівлю підакцизними товарами Суспільство | 18-02-2021, 12:01 0 100



Протягом січня 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області видано 868 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (460 шт), тютюновими виробами (374 шт), пальним (15 шт), на право зберігання пального (16 шт), оптової торгівлі пальним (3 шт).



Детальніше за посиланням:



https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/453318.html