«Метадону» на понад 100 тис грн: у Львові судитимуть наркоторговців Суспільство | 18-02-2021, 12:02 0 123

Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох мешканців Львівської області, яких обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів у складі організованої групи (ч.3 ст.307 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=280747&fp=270), 36-річний організатор та два його спільника: 41-річний та 30-річний жителі Львівщини, торгували особливо небезпечним засобом «метадон» з березня минулого року.



У ході досудового розслідування задокументовано 6 фактів збуту вказаного наркотичного засобу загальною масою 45 грам на суму понад 100 тис грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід - УСБУ у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



