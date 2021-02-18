Нова група авіаторів-прикордонників розпочала навчання з французькими інструкторами Суспільство | 18-02-2021, 14:48 0 60



Днями у Харкові на базі Харківської окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ розпочалися навчання ще однієї групи авіаторів-прикордонників на нових моделях французьких гелікоптерів Н-125.



Заходи проходять у рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні.



До навчань персоналу ескадрильї долучились представники технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів AIRBUS. Протягом десяти днів навчань французькі спеціалісти здійснюватимуть практичний інструктаж авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н-125.



Варто зазначити, що ця модель, не зважаючи на невеликий розмір, має велику стабільність польотів, може підняти на борту до 6 членів екіпажу, а також у ньому відсутня вібрація в салоні, що необхідно для роботи оператора. Також такі «ластівки» можуть тривалий час перебувати в повітрі без дозаправлення.



Нагадаємо, в минулому році Державна прикордонна служба України отримала два вертольоти Н-125. Після підготовки першої групи авіаторів гвинтокрили вже активно використовуються в охороні державного кордону України.



Всього ж, за умовами контракту, для патрулювання кордону Держприкордонслужба отримає 24 французьких гелікоптери. У 2021 році мають надійти 10 таких гвинтокрилів, ще 12 планується вивести на охорону державного кордону у 2022 році.



