Зривав сережки з жінок похилого віку: обласна прокуратура домоглася справедливого покарання для грабіжника Суспільство | 18-02-2021, 15:34 0 69

Львівський апеляційний суд погодився з апеляційною скаргою обласної прокуратури, врахував неодноразове притягнення злодія до кримінальної відповідальності, наявність незнятих та непогашених судимостей за раніше скоєні ним умисні злочини, у тому числі аналогічні корисливі злочини, скасував рішення першої інстанції та ухвалив новий вирок - 6 років позбавлення волі.



Встановлено, що у серпні 2019 року раніше неодноразово судимий (у тому числі за грабежі) львів’янин увечері на вул.Золотій підійшов до жінки похилого віку та зірвав з її вух золоті сережки, а через три дні вчинив аналогічний злочин уже на вул.Покутській. Матеріальна шкода, завдана потерпілим, склала понад 10,5 тис грн.



Суд першої інстанції засудив чоловіка за грабіж (ч.2 ст.186 КК України) та, враховуючи сукупність злочинів, призначив покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури