Працівники Галицької митниці викрили оборудку з деревиною Суспільство | 18-02-2021, 15:40 0 75

Так, за межі митної території України, через пункт пропуску «Краківець-Корчова», вантажним автомобілем у Німеччину переміщували понад 22 тонни деревини. Представник лісопереробної компанії з Рівненщини подав до митного контролю документи, згідно з якими ця деревина - «Тверде біопаливо. Обрізки від виробництва планок для дубового паркету призначені для розпалювання камінів». Однак, за результатами лісотоварознавчої експертизи встановлено, що насправді це планки і фризи для паркетного покриття, незібрані з дуба, а код товару інший, аніж вказано в документах.

Таким чином, представник компанії не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товар, який підлягає обов’язковому декларуванню.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.



