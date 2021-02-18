ЧОТИРИЛАПИЙ ПОМІЧНИК ПРИКОРДОННИКІВ «ВИНЮХАВ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА Суспільство | 18-02-2021, 17:38 0 60





Сьогодні, у пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення до Угорщини сигарет.



Потай провезти через кордон тютюнові вироби намагався 46-річний угорець, який прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Шевроле». На сховок з контрабандним куривом вказав службовий собака прикордонників. У подвійному днищі свого авто, іноземець приховав 150 пачок тютюнових виробів.



Сигарети та автомобіль у горе-контрабандиста вилучили, суму оцінки цих предметів наразі встановлюють.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону