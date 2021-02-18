|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ЧОТИРИЛАПИЙ ПОМІЧНИК ПРИКОРДОННИКІВ «ВИНЮХАВ» ТЮТЮНОВОГО КОНТРАБАНДИСТА
|Суспільство | 18-02-2021, 17:38
| 0 60
|
Сьогодні, у пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення до Угорщини сигарет.
Потай провезти через кордон тютюнові вироби намагався 46-річний угорець, який прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Шевроле». На сховок з контрабандним куривом вказав службовий собака прикордонників. У подвійному днищі свого авто, іноземець приховав 150 пачок тютюнових виробів.
Сигарети та автомобіль у горе-контрабандиста вилучили, суму оцінки цих предметів наразі встановлюють.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|