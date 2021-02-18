Лікаря-анестезіолога судитимуть за смерть породіллі Суспільство | 18-02-2021, 17:38 0 127



Сьогодні Львівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 62-річного лікаря-анестезіолога Жидачівської міської лікарні, якого обвинувачують у неналежному виконанні своїх обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч.1 ст.140 КК України).



За інформацією слідства, у ніч на 28 грудня 2018 року внаслідок недбалості анестезіолога-реаніматолога померла 28-річна породілля. Встановлено, що лікар недооцінив стан вагітної, обрав неправильну тактику при проведенні анестезії та штучної вентиляції легень пацієнтки, а також не забезпечив їй необхідного післяопераційного догляду. Як наслідок, жінка померла тієї ж ночі.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури