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Малоймовірно, що COVID-19 завезли до Китаю ззовні – ВООЗ

Суспільство | 19-02-2021, 07:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
Голова групи експертів ВООЗ, які прибули до Китаю, Пітер Бен Ембарек повідомив, що версія про те, що коронавірус могли завезти до Китаю з іншої країни у заморожених продуктах є вкрай малоймовірною.

Джерело: Укрінформ

Деталі: За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни 2019 року, коли ніде у світі не фіксувалося коронавірусу.

Пряма мова: "Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування - це не та версія, на якій ми фокусуємося".

Деталі: Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.

Що передувало:

Експерти ВООЗ, які перебувають із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото
14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.
5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.

Передісторія:

Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.
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